Festa Madonna del Tindari, da oggi al Tono al via gli spettacoli. Ecco il programma

Da oggi al via a Milazzo i festeggiamenti per celebrare la festa della Madonna del Tindari, venerata presso la Chiesetta del Tono.

IL PROGRAMMA. Stasera, giovedì 7 settembre, è in programma in piazza lo spettacolo di musica e danza a cura della scuola “Tweety Dance” di Rossana Pino, con la partecipazione canora di Chiara Rizzo. Venerdì 8 festa del “Coppo di Pesce Fritto” a cura della Pescheria Caravello e in serata lo spettacolo musicale con “Onde Sonike”, con la partecipazione canora di Martina Picciolo e la parte comica affidata a Giovanni Merrina. Sabato 9, replica della festa del “Coppo di Pesce Fritto” e alle 21,30, lo spettacolo musicale sarà curato dalla live band, “Stile Italiano”.

LA PROCESSIONE. I Frati Minori della Parrocchia SS. Crocifisso di San Papino avvieranno i riti religiosi con il triduo che precede il giorno dei festeggiamenti, previsto domenica 10 settembre. Dopo la Messa, animata dal coro parrocchiale del SS. Crocifisso, nel pomeriggio, lungo le vie Nettuno e Porticella si snoderà la processione con il simulacro della Madonna, proseguendo per le vie: Grotta Polifemo, Delle Ninfe, Marinaio d’Italia, Gaeta, Volturno, piazza San Papino (con svolgimento sul sagrato dell’atto di affidamento della Parrocchia alla Madonna del Tindari) e ritorno lungo Grotta Polifemo, Tono, Delle Magnolie, piazza ‘Ngonia Tono e rientro in Chiesa. La processione sarà animata dalle note della banda musicale “P. Mascagni” Città di Milazzo e si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.