Con una cerimonia solenne si è insediato oggi il nuovo parroco del parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Milazzo.

LA CERIMONIA. Il sacerdote milazzese Giuseppe Currò è stato accolto dai fedeli dopo che un corteo, composto da i sacerdoti delle parrocchie della città e del comprensorio, è partito dalla chiesa del Carmine per spostarsi in processione fino al Duomo dove è stata celebrata la messa solenne. Prima della partenza, all’interno della Chiesa di Piano Baele, il sindaco Pippo Midili ha augurato buon lavoro all’arciprete alla presenza di tutte le autorità religiose e militari della città. Presente il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro. «Sono certo – ha detto il primo cittadino – che il nuovo sacerdote del Duomo saprà essere riferimento per la comunità e per i giovani in particolare».



LA CURIOSITA’. Padrè Currò, nominato dall’Arcivescovo Giovanni Accolla, succede a a padre Francesco Farsaci che guiderà la parrocchia San Giovanni Battista di Fondachello Valdina. Milazzese, per tanti anni ha guidato la Chiesa di San Francesco di Paola di Barcellona, ha con il santo copatrono di Milazzo un legame fortissimo. A tal punto che in Chiesa al momento dell’insediamento ha voluto, insieme alle reliquie di Santo Stefano, anche la Berrettella.