LA CURIOSITA’. Padrè Currò, nominato dall’Arcivescovo Giovanni Accolla, succede a a padre Francesco Farsaci che guiderà la parrocchia San Giovanni Battista di Fondachello Valdina. Milazzese, per tanti anni ha guidato la Chiesa di San Francesco di Paola di Barcellona, ha con il santo coopatrono di Milazzo un legame fortissimo. A tal punto che in Chiesa al momento dell’insediamento ha voluto, insieme alle reliquie di Santo Stefano, anche la Berrettella.

LA CERIMONIA. Il sacerdote milazzese Giuseppe Currò è stato accolto dai fedeli dopo che un corteo, composto da i sacerdoti delle parrocchie della città e del comprensorio , è partito dalla chiesa del Carmine per spostarsi in processione fino al Duomo dove è stata celebrata la messa solenne. Prima della partenza, all’interno della Chiesa di Piano Baele, il sindaco Pippo Midili ha augurato buon lavoro all’arciprete alla presenza di tutte le autorità religiose e militari della città. Presente il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.