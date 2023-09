SAN FILIPPO DEL MELA. Le società comunicano l’arrivo di Francesco Romeo, noto come “Ciccio,” come nuovo allenatore della prima squadra per il campionato di Serie C Unica 2023/24. Questa nomina segna un ritorno molto atteso di Coach Romeo a San Filippo del Mela, dove ha già allenato per un periodo significativo, dal 2009 al 2016, durante la sua illustre carriera sulle panchine di squadre siciliane e calabresi. Tutta la dirigenza è entusiasta di dare il bentornato a un allenatore esperto e ambizioso, ma soprattutto a una figura che può essere definita “di casa” in queste terre.

COACH ROMEO. «È un piacere immenso tornare a San Filippo del Mela – dice – quando il Presidente mi ha contattato quest’estate per propormi questo incarico, non potevo essere più felice. Non vedevo l’ora di fare ritorno in quel palazzetto storico che ha visto tante vittorie nel corso degli anni. Spero di poter ripagare la fiducia che tutti i dirigenti hanno riposto in me e nel mio staff, composto tra gli altri da Simone Albana, vice allenatore, e da Massimo Sigillo, preparatore fisico, una vera risorsa per la squadra». «Abbiamo formato un roster giovane – svela – e sin dal primo incontro con i ragazzi ho notato una grande voglia di cominciare. La nostra stagione è cominciata lunedì e l’obiettivo è divertirci e dimostrare il nostro valore in ogni partita. Desidero fare un caro saluto a tutti gli appassionati e tifosi, sperando che presto possano tornare a riempire le tribune del PalaCocuzza come ai bei tempi. Ci vediamo presto in campo».