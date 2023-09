L’anno scolastico all’istituto “Majorana” di Milazzo parte all’insegna del Metaverso. Primo collegio di studio e approfondimento al tecnologico di Milazzo grazie alla presenza di Ivana Summa per nuove sfide di ricerca-azione-innovazione. Il tecnologico mamertino suona ancora una volta la prima campanella d’Italia. La scuola milazzese che per popolazione scolastica è la prima in provincia di Messina, gli alunni sono distribuiti in oltre settanta classi, distinte in cinque Indirizzi (Chimica; Meccanica, Meccatronica e Energia, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica e Elettrotecnica; Trasporti e Logistica con l’articolazione Conduzione del mezzo aereo, ex Aeronautico) avvia un anno scolastico lanciando una nuova sfida per una “scuola aperta”, punto di riferimento educativo sul territorio. Il Majorana è anche uno dei pochissimi istituti che ha da sempre mantenuto la sua identità d’istituto industriale e, di conseguenza, in grado di realizzare un’offerta formativa di maggiore qualità in un contesto scolastico meglio organizzato.

LE NOVITA’. Quello appena inaugurato è un anno particolarmente ricco di novità per tutta la comunità educante del Majorana, a partire dall’ introduzione della settimana corta, senza rientri pomeridiani, per una maggiore flessibilità organizzativa e una progettualità che vuole scommettere sulle innovazioni didattiche, sull’arricchimento dell’iter formativo e la realizzazione di un ambiente d’apprendimento dinamico e stimolante.

A salutare i lavori d’inizio attività didattica, in seno al primo collegio docenti di venerdì 1° settembre, il gradito intervento di Ivana Summa, già Dirigente Scolastica, ricercatrice IRRE e consulente Indire, direttrice della rivista “Fare l’insegnante” e autrice di innumerevoli saggi e testi riguardanti l’innovazione didattica e organizzativa, che riconoscendo all’istituto mamertino l’eccellenza della propria offerta formativa, sottolinea l’importanza della valutazione quale processo fortemente interconnesso all’insegnamento e all’apprendimento. Molto apprezzata dall’intero corpo docente l’attenta disamina effettuata dalla dottoressa che, puntando l’attenzione sui “processi” e non sul “prodotto”, afferma in modo preponderante un’idea di valutazione centrata sulle competenze, traguardo naturale di un apprendimento, sistemico, dinamico e capace di far maturare conoscenze spendibili nel tempo e in diversi contesti della realtà.

IL PRESIDE BRUNO CASTROVINCI. «Questo anno scolastico parte sotto l’insegna del Metaverso – afferma il Dirigente Scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – che si aggiunge ai brillanti progressi fatti nella robotica educativa e industriale dell’anno precedente, per una scuola sempre più all’avanguardia nel panorama educativo italiano».

ANNO DI TRASFORMAZIONE. Questo per l’istituto Majorana sarà anche un anno di transizione e di trasformazione che si prepara a rinnovare le aule e i laboratori, con soluzioni che spaziano dalla realtà immersiva e aumentata, del metaverso, alla modellazione tridimensionale avanzata applicata alle macchine a controllo numerico CAD CAM. A questi si aggiunge la realizzazione di un simulatore di volo tra i più avanzati del sud Italia, aprendo la sfida di un aeronautico che strizza l’occhio alla NASA con i programmi ESERO dell’Agenzia Spaziale Italiana ed Europea e che prepara per la certificazione delle ore di volo necessaria per il brevetto di pilota. Tutto questo in un ambiente didattico sereno, in quanto l’istituto mamertino mantiene e rafforza la sua mission di agenzia educativa per eccellenza, un alleato prezioso per molte famiglie, al fine di formare prima che i tecnici, i cittadini di domani, donne e uomini rispettosi delle regole e equilibrati nei modi, così ricercati dal mondo dell’industria di ieri e di oggi.