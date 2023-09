Il Liceo “Guttuso” di Milazzo, diretto da Delfina Guidaldi, sbarca al Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito grazie a “I Quaderni del Guttuso”. Un riconoscimento di assoluto prestigio visto che il progetto Pon di italiano realizzato dalla scuola milazzese grazie ai Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR), è stato selezionato tra i migliori progetti attuati da Istituti scolastici italiani e confluirà in un catalogo di eccellenza predisposto dal MIM.

QUATTRO STUDENTI A ROMA. Una delegazione della scuola sarà ricevuta al Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, a Viale Trastevere a Roma, il 14 settembre 2023, e parteciperà a un seminario nel quale interverranno quattro studenti (Carmen Garufi, Andrea Pino, Fabrizio Sciacca, Aurora Pia Zecchetto) e le docenti referenti del progetto (le professoresse Anna Arizzi, italiano e Maria Grazia Pagano, fotografia e cinematografia).

I QUADERNI DEL GUTTUSO. L’attività del PON “I Quaderni del Guttuso” è stata rivolta a ventuno studenti del Liceo Artistico di Milazzo nell’a.s. 2017-18. Lo studio dell’italiano ha integrato contenuti disciplinari e realizzazioni laboratoriali, di fotografia e cinematografia, affrontando temi sociali di stringente attualità nell’ottica della formazione dei giovani attraverso il learning by doing e l’inclusione (per saperne di più leggi qui).

Fra i macro temi trattati, il cyberbullismo è stato oggetto di una sceneggiatura per uno spot sociale dal titolo “Sussurra il tuo battito condiviso” che ha vinto il Ciak Scuola Film Fest 2018 (per saperne di più leggi qui)

Il progetto PON si è distinto per l’originalità delle scelte culturali e delle produzioni artistiche, per la qualità e per la valenza del racconto, tanto da meritare la pubblicazione sul sito web ministeriale Il PON Per la MIA Scuola e la diffusione tramite l’iniziativa editoriale social #LeScuole curata dal Ministero dell’Istruzione.

LA PRESIDE DELFINA GUIDALDI. «Un altro importante riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito per l’istituto Guttuso – commenta la dirigente scolastica – a riprova del talento dei nostri studenti e della professionalità dei loro docenti. Sicuramente il successo è il frutto personale dell’impegno dei nostri allievi alla partecipazione attiva alla vita scolastica, ma anche il prodotto del lavoro dei docenti che con passione e dedizione si dedicano alla formazione di questi prossimi futuri cittadini, fornendo loro gli strumenti per affrontare il mondo»

Ecco il link della piattaforma ministeriale per il progetto del Liceo Guttuso: https://ilponperlamiascuola.istruzione.it/progetti/10-1-1a-fsepon-si-2017-145.html