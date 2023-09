Avviata dal Comune di Milazzo una attività di pulizia, col supporto del Bobcat, delle vie della periferia. In questi giorni si è proceduto a recuperare ad una migliore fruizione la via dei Gigli e la via Feliciata, a seguire si proseguirà nelle altre strade delle varie frazioni della Piana. Aree che spesso sono state dimenticate e che quindi sono invase dalle sterpaglie.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane in altre zone già individuate che necessitano di adeguata manutenzione.