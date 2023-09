Al vai la bonifica dei Molini Lo Presti, diventerà struttura per i servizi turistici. Ecco come

Parte la riqualificazione dei Molini Lo Presti. L’opificio del grano verrà trasformato in struttura strategica per i servizi turistici della città. Al via oggi la bonifica della notevole quantità di amianto presente nella struttura di via dei Mille.

Un intervento che sicuramente si protrarrà per oltre un mese. Nel frattempo si procederà alla predisposizione del bando che dovrà portare alla riconversione dell’opificio.

I nuovi spazi comprenderanno una combinazione di destinazioni d’uso pubbliche: museale (1.700 mq) e infrastrutturale per i trasporti (700 mq); e private: ricettiva (hotel e ristorazione, circa 2.500 mq), uffici di rappresentanza (800 mq) e commerciale (3.200 mq).

Una progettualità quella portata avanti dal Comune di Milazzo e dalla Camera di Commercio, dal valore di diciotto milioni di euro, dieci dei quali dovranno essere versati dai privati attraverso il project financing, mentre sette sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture.

Fissati anche i tempi per portare a compimento l’opera: trentasei mesi comprensivi della parte progettuale. Chi si aggiudicherà il bando dovrà infatti provvedere anche alla redazione del progetto.