Parte anche nel Distretto socio-sanitario D27 che vede Milazzo comune capofila il progetto PRINS – un servizio di pronto intervento sociale – che si prefigge di affrontare tempestivamente quelle situazioni di particolare gravità e per potenziare le strutture di contrasto alla marginalità ed alla povertà.

Il servizio è rivolto alla popolazione residente nei tredici Comuni del distretto che si trovano (o si troveranno) a fronteggiare situazioni di emergenza improvvise ed imprevedibili, sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.

«Persone in situazioni di povertà estrema, di abbandono o di emarginazione – afferma l’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri – con rischi anche per la propria incolumità, in assenza di reti familiari e sociali, ma anche immigrati e persone senza fissa dimora, minori, donne vittime di violenza, persone sole, non autosufficienti. Una opportunità ma anche una risposta alle tante istanze che provengono dall’intero comprensorio».

Sarà operativo anche uno sportello multifunzione operativo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dal lunedì al giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30 presso i locali del Diana, al fine di assicurare tutti i servizi e le prestazioni offerte dal Distretto.