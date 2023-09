Milazzo, incendio accanto al cimitero. Pericolo crollo per una palma andata in fiamme (VIDEO)

Attimi di paura per l’Eolian Milazzo Hotel e per il cimitero di Milazzo. Nei pressi della nota struttura milazzese, dove all’interno sorge anche il residence e accanto il cimitero cittadino, poco dopo le 14 è divampato un incendio che dalla piazzetta che si trova nella parte destra dell’ex convento dei Cappuccini si è esteso fino alla strada che porta proprio all’ingresso della struttura alberghiera.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato e circoscritto le fiamme evitando che si potesse estendere maggiormente.

La squadra è ancora sul posto per cercare di individuare l’origine delle fiamme e per bonificare e mettere in sicurezza l’area interessata. Chiesto l’intervento della Polizia Municipale. Le fiamme alte, che fin da subito hanno impaurito gli abitanti della zona, hanno distrutto buona parte della vegetazione, hanno incendiato anche una palma che, data l’altezza, potrebbe rappresentare un pericolo per i passanti.

