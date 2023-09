Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un milazzese che da quindici anni si sposta da Milazzo a Catania in bus. Il testo è accompagnato da una serie di foto che pubblichiamo e che parlano da sole.

Le condizioni del mezzo, come dice Marco Gitto, erano al limite della sopportazione e potrebbero convincere i turisti a non tornare più non solo a Milazzo ma neanche in Sicilia. Di seguito la lettera.

Gentilissima redazione,

sono Marco Gitto (medico milazzese attualmente domiciliato a Milano per lavoro). Vi contatto per uno spiacevole inconveniente successo per l’ennesima volta dopo anni di spostamento Milazzo-Catania Aeroporto. La situazione del bus di ieri, ore 09.50, è al limite del sopportabile.

Condizioni del mezzo precarie nonostante sia pieno, assenza di martelli infrangivetro di sicurezza, aria condizionata non funzionante (confermato dal conducente) nonostante ci sia una temperatura esterna 30°C in una giornata soleggiata di estate.

Vi scrivo per segnalare l’ennesimo evento (uso questa tratta da 15 anni) in quanto io, da milazzese, potrei passare oltre. I turisti potrebbero decidere di non tornare più.