Cocuzza 1947 e Basket Milazzo, nuova collaborazione per la stagione 2023/24 in Serie C Unica

Cocuzza 1947 e Basket Milazzo, nuova collaborazione per la stagione 2023/24 in Serie C Unica

Continua a prendere forma il progetto di collaborazione tra le rinomate società Adss Peppino Cocuzza 1947 e Asd Basket Milazzo, un sodalizio che si conferma anche per la stagione agonistica 2023/24. Guidate dagli eccezionali risultati ottenuti nella scorsa annata, tra cui il brillante secondo posto nel campionato di C Silver, la memorabile partecipazione alle Final Four del campionato regionale Under 17 tenutesi a San Filippo del Mela, e il coinvolgimento entusiasta in tutte le categorie tra cui Promozione, Under 19, Under 14, Under 13 ed Esordienti, le due società hanno deciso di continuare questa collaborazione, unite dall’intenzione di proseguire il percorso verso gli obiettivi ambiziosi che si sono prefissate.

L’approccio alla prossima stagione prevede una serie di innovazioni significative, sia sul versante tecnico che nell’ambito gestionale e organizzativo. In stretta sinergia, le società stanno attivamente collaborando per assemblare la nuova formazione della Serie C Unica. Questa squadra, da un lato, sfrutterà l’apporto prezioso di numerosi giovani atleti provenienti dalle categorie Under, che si sono distinti in maniera eccellente nella passata stagione. Dall’altro lato, si prevede l’inserimento di nuovi elementi di alto calibro, che arricchiranno ulteriormente l’organico.

Il legame tra Adss Peppino Cocuzza 1947 e Asd Basket Milazzo, oltre a consolidarsi grazie ai traguardi sportivi, si rafforza anche attraverso la condivisione di una visione comune per il futuro. L’impegno profuso nella creazione di una squadra competitiva e nell’ottimizzazione dell’aspetto organizzativo promette una stagione avvincente e ricca di successi.