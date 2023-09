Previste come ogni anno durante la tre giorni le visite guidate al museo dell’ emigrazione di Malfa. L’ accoglienza degli ospiti agli imbarchi degli aliscafi è affidata all’ associazione MadeinSalina magazzini del porto. Nella storica Galleria Amanei sul corso di Santa Marina Salina una mostra sull’ emigrazione.

Oggi 1 settembre è stato proiettato il film Oltremare. Previsto un dibattito con il regista Nello Collereale. Domani 2 settembre alle 21,30 in piazza Santa Marina Refugees il respiro dei migranti in Scena cinque attori e una cantante. Lunedì 3 settembre alle 21 al teatro del Castello a Lipari Giusy Schilirò racconterà la vita di Rosa Ballistreri.

SALINA. Ha preso il via ieri la festa degli eoliani nel mondo giunta alla sua XI edizione ed organizzata dall’associazione Circe presieduta dallo storico Marcello Saija con il patrocinio oneroso dell’ assessorato regionale al Turismo. Un evento che richiama ogni anno sull’ isola centinaia di visitatori, oriundi italiani provenienti dagli Stati Uniti, dall’ Australia e dal Sud America. Durante il primo giorno c’è sttao un collegamento streaming con le associazioni eoliane d’America e d’Australia. Sono stati proiettati filmati sulla storia della famiglia Marchetti di Malfa e sulla vita di Frank Costa di Valdichiesa. Narrate in musica da Giusy Schilirò ( voce) e Fulvio Cama (chitarra).

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.