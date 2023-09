Museo Regionale di Messina, tre giorni di visite guidate per scoprire la mostra “Seguendo Caravaggio”

MESSINA. In occasione della mostra Seguendo Caravaggio con «maniera vigorosa e tinta», allestita al Museo Regionale di Messina fino al 14 ottobre, l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina propone tre giornate di visite guidate. Un’opportunità unica, un viaggio tra le sale della storica ex filanda del Museo, raccontato da guide turistiche abilitate della Regione Siciliana, che mettono giornalmente la loro competenza e professionalità a servizio dell’arte.

I tre eventi, ideati in collaborazione con il Direttore del Museo di Messina, l’architetto Orazio Micali, che ha anche predisposto l’apertura delle sale della mostra in orari serali, si svolgeranno domenica 3 settembre, alle 19 e alle 21:30, sabato 16 settembre alle 17 e alle 18 e domenica 1 ottobre alle 10 e alle 12.

La mostra è un evento eccezionale che raccoglie le opere di grandi artisti coevi al maestro e degli epigoni che nel corso del Seicento hanno tratto ispirazione dalle novità caravaggesche, da Deodato Guinaccia, a Filippo Paladini, a Giovan Simone Comandè, con ampie sale dedicate a Mario Minniti e Alonzo Rodriguez, Pietro d’Asaro e ai fiamminghi. Dal caravaggismo più immediato, le sale dell’ex filanda – allestite magistralmente per l’esposizione – si snodano poi tra naturalismo, classicismo e barocco con opere di Giovan Battista Quagliata, Antonino Barbalonga Alberti, Nunzio Rossi e numerosi casi studio. I dipinti rivelano parte della collezione meno nota dei depositi del museo messinese e si pregia di prestiti da Palazzo Abatellis di Palermo, dal Museo Civico di Castello Ursino di Catania, da numerose chiese siciliane e collezioni private. La cura della mostra è firmata da Elena Ascenti, Giovanna Famà, Alessandra Migliorato e Donatella Spagnolo. «È una bella opportunità collaborare con il prestigioso Museo Regionale di Messina. Sulla scia di questo evento – dichiara Giuseppina Florio, presidente dell’Associazione guide turistiche Eolie Messina Taormina – abbiamo avuto modo di studiare e approfondire il panorama storico-artistico siciliano e messinese ai tempi di Caravaggio. Grazie all’esposizione di dipinti provenienti da varie parti dell’isola – prosegue – accompagniamo i nostri visitatori in un viaggio nella storia alla scoperta di artisti noti o poco noti, che operano a cavallo tra fine Cinquecento e inizio Seicento. Partendo dai dettami della Controriforma e dal Manierismo, mostreremo come la Sicilia reagisca alla potenza del messaggio caravaggesco».

La prenotazione è obbligatoria. Per chiedere informazioni su orari ed eventuali costi e orari e prenotare il proprio tour è sufficiente telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 371 4171565 o scrivere un’email a guideturistichemessina@gmail.com. L’Associazione “Guide Turistiche Eolie Messina Taormina” rappresenta un gruppo di guide turistiche multilingue abilitate della Regione Siciliana che da molti anni opera nella propria terra con passione, preparazione e competenza. Propone visite guidate di città, siti archeologici, musei, aree naturalistiche e non solo, garantendo professionalità, cortesia e competenza frutto di un costante impegno di studio e aggiornamento e di profonda conoscenza del territorio.