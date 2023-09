A cinquant’anni dall’esame di stato si sono ritrovati per una piacevole rimpatriata gli ex alunni della classe 5a A dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Maiorana” di Milazzo che si sono diplomati nell’anno scolastico 72/73.

Hanno risposto all’appello solamente in dodici perché sei sono stati impossibilitati a partecipare, mentre quattro di loro hanno già varcato la porta dell’eternità lasciando prematuramente i “banchi della vita”. Per loro è stata celebrata, nel tardo pomeriggio al Santuario di San Francesco di Paola, l’Eucarestia in suffragio di Giuseppe D’Amico, Carmelo Gitto, Salvatore Miccio e Stefano Oliva.

Dopo la rituale foto di gruppo, sono proseguiti i racconti, gli aneddoti, le battute e gli amarcord gioiosi e commoventi di fatti, insegnanti e compagni di questi “eterni giovani” che ovviamente si sono ripromessi di mantenere la tradizione di rivedersi ogni anno. Insomma una serata fantastica che ognuno di loro conserverà gelosamente in quell’ album di ricordi che non si potrà mai cancellare. Ora l’impegno di tutti è quello di non perdersi più di vista.

La serata celebrativa si è conclusa con la consegna di una pergamena come ricordo dell’evento a: Anania Antonino, Antonazzo Salvatore, Cambria Giovanni, Cambria Salvatore, Catanzaro Antonino, De Gaetano Stefano, Iarrera Saverio, Oliva Francesco, Pantano Giovanni, Priscoglio Gioacchino, Sindoni Salvatore, e Vitale Vincenzo.