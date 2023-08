Tutto pronto per i festeggiamenti del patrono di Milazzo Santo Stefano. Oltre al programma religioso in città c’è grande attesa per i consueti spettacoli in marina Garibaldi.

Si comincia stasera, giovedì 31 agosto, con l’esibizione degli Atmosfera blu.

Una serata con finalità anche benefiche a sostegno di Telethon. Due i momenti presentati da Elisa Petrillo. Prima l’esibizione di Davide Patti, Anna Dance e Anastasia Bucca e poi dei musicisti della scuola di Atmosfera Blu e di Domenico Rizzo con la magia delle bolle di sapone, quindi il concerto del noto gruppo, molto conosciuto ed apprezzato pure a livello nazionale (vanta collaborazioni anche con Iva Zanicchi).

Venerdì 1 settembre invece in marina si esibiranno Roy Paci ed Aretuska .

Sabato 2 il momento clou con Clementino pronto ad animare il pubblico presente.

