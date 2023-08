Il sindaco Pippo Midili a nome dell’Amministrazione comunale e della città ha voluto esprimere il proprio plauso alla compagnia teatrale milazzese “Tabula rasa” che nei giorni scorsi ha partecipato, su espresso invito degli organizzatori, al Festival della Legalità che si è svolto a Capaci. Domenica è stata messa in scena la rappresentazione “Ascutatimi!!! Vi cuntu la sotira di Pippinu Impastatu”, scritta da Giuseppe Cultrera e diretta da Giuseppe Pollicina. Una piece molto apprezzata dal pubblico tra i quali c’erano anche Faro Di Maggio e Salvo Vitale, amici storici di Peppino in Radio Aut. Nel pomeriggio, intitolata una piazzetta a Felicia Impastato, alla presenza del Fratello di Peppino, Giovanni e la nipote, che pure hanno assistito alla commedia. “Davvero felici che i nostri attori milazzesi siano stati protagonisti di un momento significativo” – ha detto il primo cittadino rinnovando le sue congratulazioni.

