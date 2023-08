Imbarcazione affonda a Capo Milazzo. Guardia Costiera mette in salvo una famiglia

Imbarcazione affonda a Capo Milazzo. Guardia Costiera mette in salvo una famiglia

Intorno alla 17 la motovedetta della Guardia Costiera ha messo in salvo una famiglia con una bambina di pochi anni che si trovava a bordo di un open che imbarcava acqua. Poco dopo il mezzo è affondato a largo di Capo Milazzo.

A dare l’allarme sono stati diportisti di passaggio che hanno capito il momento di pericolo. In attesa della Guardia Costiera giunta tempestivamente, la barca che si è avvicinata per prestare soccorso ha fatto salire sul mezzo la bambina visibilmente scossa. La famiglia barcellonese, complessivamente cinque persone, avrebbe affittato un open con fuoribordo. A causa delle onde avrebbe cominciato ad imbarcare acqua e il motore si è spento rimanendo in balia delle onde.

Ad attivarsi anche il personale dell’Area marina protetta Capo Milazzo che ha seguito passo passo le operazioni di salvataggio a tutela dei diportisti che transitano all’interno del perimetro del’Amp.