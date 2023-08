Milazzo ha ospitato una delle tappe della campagna estiva di Fratelli d’Italia, un tour che in questa coda di agosto toccherà oltre 300 località turistiche in tutt’Italia con la partecipazione di parlamentari, dirigenti del partito e responsabili del movimento giovanile. Quella di Milazzo è stata la seconda tappa provinciale dopo quella di Roccalumera.

Presenti il commissario provinciale del partito, la senatrice Ella Bucalo, il deputato regionale Pino Galluzzo, Ivana Bonaccorsi, presidente del Circolo territoriale Fratelli d’Italia per Milazzo, e i consiglieri comunali Franco Russo, Fabiana Bambaci, Rosario Piraino, Alessia Pellegrino e Mario Sindoni.

«L’intento delle tappe – spiega Ivana Bonaccorsi – è quello di far conoscere e illustrare ai cittadini il lavoro svolto in questi dieci mesi di Governo Meloni: dalla vocazione turistica del territorio, al rilancio delle aree industriali, passando per i provvedimenti già varati dal governo, sino ad arrivare ai prossimi interventi in cantiere».