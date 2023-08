Da stanotte è stato riattivato il pagamento del pedaggio autostradale tra i caselli di Milazzo e Barcellona della A20 in entrambe le direzioni. A comunicarlo Autostrade Siciliane che, a seguito del completamento della pluricontestata bretella alternativa al ponte sul Torrente del Mela. La decisione era stata presa per ridurre il traffico veicolare nella statale determinato dalla chiusura del Ponte Mela lungo la litoranea di Ponente oggetto di una radicale ristrutturazione.

L’onorevole Pino Galluzzo ha già richiesto la riattivazione dell’esenzione al Consorzio Autostrade Siciliane, ottenendo un primo riscontro positivo. L’ordinanza del presidente del Cas dovrebbe essere formalizzata nell’arco della prossima settimana.

LA LETTERA. La bretella alternativa aperta dopo mesi di traversie si è rivelata un sonoro flop. La pista in terra battuta è inadeguata a sostenere il traffico veicolare creando disagi e polemiche. A pochi giorni dall’inaugurazione è sconnessa, piena di buche e anche pericolosa da attraversare specialmente per i mezzi a due ruote. Questa la testimonianza di una lettrice di Oggi Milazzo che ha scritto alla mail redazione@oggimilazzo.it

Stamattina alle ore 7.50 circa per andare a lavoro decidevo di prendere la bretella per la prima volta, visto il ripristino del pagamento austradale. Purtroppo non sono riuscita a riprendere il momento in cui la macchina davanti a me slittava senza riuscire a proseguire… Ad oggi non si sono verificati episodi di pioggia e queste sono le condizioni della bretella per la quale hanno investito così tanti soldi dei contribuenti. Inutile dire che sia io che le macchine dopo di me sono tornate indietro. Oggi quindi ho pagato il pedaggio autostradale per andare a lavoro oltre alla benzina sprecata per fare esattamente 15 km in più rispetto al normale tratto (per giunta con i prezzi elevati del carburante!). Che dire… per favore andate a fare delle riprese e denunciate quanto comunicato.

Vi ringrazio.

Maria Luisa T.