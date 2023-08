LA CURIOSITA’. Un piccolo aereo ha effettuato un ammaraggio a Milazzo. Il velivolo, idrovolante, si è fermato intorno alle 13 alla ngonia Tono per una fermata tecnica e una veloce manutenzione. Sul posto è intervenuta la guardia costiera per prestare assistenza e Rosario Vento, ex luogotenente Gurdia di Finanza di Milazzo, appartenente Associazione Antica N’gonia del Tono che ha in concessione un’area della spiaggia. L’aereo stava rientrando a Catania e proveniva dalle isole Eolie dove aveva accompagnato dei turisti.

L’episodio ha suscitato molta curiosità tra i bagnanti che hanno fatto foto e video. In un primo momento si era pensato che il mezzo fosse stato costretto a compiere un ammaraggio di emergenza.