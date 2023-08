Stasera, sabato 26 agosto, si svolgerà la 15ª Edizione della Notte Arcobaleno, l’evento che segna la chiusura della stagione estiva alla Fondazione Lucifero di Capo Milazzo.

A partire dalle ore 19.30, Gigliopoli, la Città dei Bambini, si trasformerà in una vera e propria oasi di festa e intrattenimento. L’evento inizierà con l’apertura dei cancelli de “Il Sogno”, un’esperienza che cattura l’immaginazione e l’anima di chiunque vi partecipi. Ma la magia non si ferma qui. L’attesissimo Luna Park di Gigliopoli farà il suo trionfale ritorno, pronto a regalare emozioni e divertimento per tutte le età. Gli artisti presenti renderanno la serata ancora più indimenticabile: AcroFollie con l’incredibile Giorgio Cannata, la straordinaria Dory, e uno spettacolo mozzafiato col fuoco a cura dell’eccezionale Fabrizio Campo.

E non finisce qui. Dalle 22.45, l’atmosfera si farà ancora più elettrizzante con l’intrattenimento musicale affidato al talentuoso gruppo “Le Roi Manouche”, che regalerà agli ospiti una performance mozzafiato.

«La Notte Arcobaleno – spiegano i promotori – oltre a rappresentare il coronamento di un’estate indimenticabile, è anche l’occasione perfetta per riunire la comunità e celebrare insieme il legame che ci unisce. È un’esperienza che risplenderà come un vero e proprio arcobaleno di emozioni, colori e gioia».