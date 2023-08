Al via oggi l’Allinparty, fino a domenica al Mediterranea Club di Milazzo sport e inclusione per tutti

Prende il via oggi, venerdi 25 agosto, la quarta edizione dell’Allinparty, la mega convention di sport e inclusione che arriva alla quarta edizione e che si svolgerà presso il Mediterranea Club di Milazzo da domani fino a domenica 27 agosto.

Anche questa edizione della kermesse – organizzata da Mediterranea Eventi, dall’Associazione BIOS, dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dal tour operator Triptop, che vanta ancora una volta la preziosissima partnership del Comune di Milazzo ed i patrocini dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Università degli Studi di Messina, della Brigata Meccanizzata Aosta e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa – prevede un ricchissimo programma di attività sportive, oltre 20 e con tante novità, tanti momenti di confronto e di divertimento, tutte attività aperte a tutti e gratuite.

Si conincia oggi, ore 20, con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione e la seconda edizione della “Milazzo Sport Fashion”, la divertentissima sfilata delle associazioni sportive e di volontariato che prenderanno parte alle attività sportive organizzate durante l’Allinparty. Contemporaneamente, dalle 20.30, prenderà il via il torneo di burraco.

Sabato 26 si entra nel vivo della convention. Dalle 09.30 alle 12.30, presso l’Area Marina Protetta (Capo Milazzo – Area ex Casermette), spazio ai “Talk” con i testimonial della manifestazione, mentre nel pomeriggio, presso il centro sportivo di Via Mangiavacca, dalle 15 alle 19.30 appuntamento con tantissime attività sportive: calcio amputati, tennis in carrozzina, para-badminton, basket in carrozzina, beach sitting volley, beach hockey, tennis tavolo, calcio balilla, indoboard, show down, ginnastica artistica, baseball per ciechi, approccio agli IAA con i cani, tiro con l’arco, tiro a segno, softair, fitness, vela, dimostrazione DUB. La sera, infine, spazio alla comicità, con il live show gratuito di Gianluca Impastato.

Domenica 27 si replica con un’ultima esplosiva giornata di confronti e tantissimo sport. La mattina, dalle 09.30 alle 12.30, presso il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Milazzo, il secondo appuntamento dedicato ai “Talk” con i testimonial. Nel pomeriggio, al Mediterranea Club, ancora tantissime attività sportive, tra tornei, dimostrazioni e prove libere: rugby in carrozzina, baskin, beach sitting volley, indoboard, tennis tavolo, calcio balilla, fitness, softair, beach bocce, tiro a segno, tiro con l’arco, dimostrazione DUB. Dalle 15, inoltre, al via anche la gara di plogging, che prevede la partecipazione anche di atleti con disabilità, gara valida come qualificazione per i prossimi Campionati del Mondo, in programma a genova a fine settembre.

Un pieno di sport e divertimento, duqnue, reso possibile anche grazie al preziosissimo sostengo di tantissimi partner, pubblici e privati, le Federazioni Sportive e le Società ed Associazioni del territorio che hanno sposato il progetto di sport senza esclusioni, tutte rappresentate nel manifesto in allegato.

Maggiori info su www.allinparty.it oppure sui social dell’evento (facebook ed instagram).