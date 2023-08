Il sindaco Pippo Midili ha voluto fare un primo bilancio sull’estate milazzese ed in particolare sul cartellone degli spettacoli tramite una diretta social. “Quella di quest’anno – ha detto Midili – è stata una stagione diversa poiché la nostra città ha potuto godere nuovamente degli spettacoli al Castello con eventi di spessore e peraltro molto partecipati. Dalla rassegna “Teatri in pietra”, ai “Viaggi notturni” ed ancora il “Mish Mash”, “Contaminazioni spettacolari” e poi il cast composto da Maurizio Battista, Alice, Drusilla Foer e adesso Cicchella e Angioni per chiudere con Enrico Brignano il prossimo 6 settembre.

I COSTI DEL CARTELLONE ESTIVO E GLI SPONSOR. Un “cartellone” “sposato” dagli imprenditori del territorio che deciso di collaborare con l’Amministrazione sostenendo con ben 135 mila euro di sponsorizzazione i costi complessivi che ammontano a 155 mila euro. «I costi sostenuti dal Comune, lo dico per chi è pronto alle polemiche e alle strumentalizzazioni, sono stati pari a 20 mila euro oltre Iva». Il sindaco ha poi spiegato, ringraziando tutti coloro che hanno promosso gli spettacoli, che si darà seguito anche nella prossima stagione, “mentre purtroppo dovremo lasciare un evento importante che però oggi non possiamo più gestire come vorremmo. Quando saremo pronti ne riparleremo”.

Concluso il capitolo manifestazioni, il sindaco ha poi comunicato che il Castello ad oggi ha registrato ben 32 mila presenze, dato storico per la città.

PALASPORT. Quindi le altre questioni che hanno caratterizzato l’attività amministrativa delle ultime settimane: dall’agibilità ottenuta dopo oltre 30 anni del Palasport “Milone”, alla sistemazione del “Trifiletti” che sarà fruibile in inverno grazie all’acquisto delle nuove poltrone e al rifacimento degli impianti. “In tal senso stiamo programmando una stagione di eventi anche nel periodo invernale”.

Poi riferendosi a quanti continuano a lanciare accuse sui social, Midili ha replicato. “Ci è sempre piaciuto parlare con i fatti, fermando le polemiche a quello che realmente sono. Inutile criticare la mia azione quando per anni la città è stata lasciata allo sbando. Invito i miei detrattori a rivedere quanto dicono in giro, perché criticare per il solo fine di farlo è inutile. Se hanno il desiderio di suggerire qualcosa ben venga, non mi sono mai negato a nessuno”.

ISOLA PEDONALE. Un cenno anche alla questione isola pedonale e parcheggi, due tematiche che ancora tengono banco ma per quali il sindaco ha le idee chiare sul da farsi. Sull’isola pedonale che non trova il gradimento di alcuni commercianti, il primo cittadino ha chiarito che “è un modo per dare alla città un volto più moderno e vivibile”. Sui parcheggi a pagamento ha assicurato che entro ottobre il servizio ripartirà

E sempre ad ottobre, esattamente giorno 8, il sindaco ha dato appuntamento alla cittadinanza al Teatro Trifiletti per fare il punto sui primi tre anni di governo della città.

DIETRO LE QUINTE. Il sindaco Midili durante la diretta social, a mezze parole, ha anticipato che il prossimo anno Milazzo non ospiterà il “Festival del cinema Italiano” diretto da Franco Arcoraci. «Milazzo ancora non è pronta ad ospitare eventi di tale portata nazionale», ha sostanzialmente detto. In molti è rimasto il dubbio che utilizzasse un tono sornione.