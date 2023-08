Tutto pronto per i festeggiamenti del patrono di Milazzo Santo Stefano. Oltre al programma religioso molto attese le le manifestazioni ricreative che si apriranno giovedì 31 agosto con lo spettacolo musicale degli “ Atmosfera blu” , un gruppo locale molto conosciuto ed apprezzato anche a livello nazionale (vantano collaborazioni con Iva Zanicchi) che si esibirà il Marina Garibaldi.

Festa del patrono Santo Stefano: in Marina Garibaldi esibizioni di Roy Paci, Clementino e Atmosfera Blu

