Vent’anni dopo un piccolo gruppo di ex compagni di classe destinato a diventare sempre più numeroso, si ritrova attraverso i social, e la magia si ricrea. Sono i ragazzi della VD del Liceo Scientifico G.B. Impallomeni di Milazzo. Il tempo per loro sembra non essere mai trascorso: complicità, goliardia e tanta voglia di riscoprirsi e raccontarsi con lo stesso spirito dei diciottenni che furono. Unico comune denominatore, aver avuto la sensazione, nonostante tutto questo tempo, di essersi salutati soltanto il giorno prima.

Questi i partecipanti: Cristina Caragliano, Giovanni Cirino, Irene Cirino, Marilena Cusumano, Valentina Cutelli, Giovanna Dante, Sonia De Paola, Daniele Di Donato, Laura Di Natale, Veronica Fossi, Alessandro Gattuso, Maesano Mariangela, Milena Mariano, Gabriele Pergolizzi, Simone Rondone, Franco Rugolo, Raffaella Russo, Vincenzo Spoto.