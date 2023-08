“L’Italia torna vincente” è lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per la campagna estiva che sta avendo luogo in oltre 300 piazze italiane, per informare i cittadini di quanto è stato fatto dal governo Meloni ed illustrare le azioni future.

La tappa di Milazzo si svolgerà domani, giovedì 24 agosto, alla presenza dei vertici regionali e provinciali nonché della deputazione nazionale e regionale del Partito, la campagna estiva di Fratelli d’Italia. A comunicarlo è Ivana Bonaccorsi, Presidente del locale Circolo di Fratelli d’Italia insieme al consigliere comunale FdI Franco Russo e ai simpatizzanti di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale.

L’incontro è previsto dalle 18:30 alle 20:30 sul Lungomare G. Garibaldi (nello spazio antistante Piazza della Repubblica) per distribuire dépliant informativi sulle principali azioni intraprese dal Governo Meloni a poco meno di un anno dal suo insediamento.

La Senatrice Ella Bucalo, Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, sottolinea quanto la presenza del Partito sul territorio sia utile per informare i cittadini circa i contenuti dei provvedimenti sinora adottati dal Governo di centrodestra.

La pausa estiva rappresenta un momento sereno per incontrare i cittadini, stare con loro in piazza e parlare di quanto è stato fatto per il turismo nella nostra Isola e delle azioni che verranno intraprese per il futuro, dichiara l’On. Elvira Amata, Deputata e Assessore regionale, nonché Commissario provinciale del Partito della Meloni a Messina.

L’Onorevole Pino Galluzzo, parlamentare regionale, coglie occasione per sottolineare come, dopo soli nove mesi di governo, Giorgia Meloni abbia smentito tutti, portando l’Italia nuovamente vincente e, a Palermo come a Roma, stiamo lavorando per trovare le giuste soluzioni ai problemi dei cittadini.