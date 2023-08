Sarà visitabile sino a sabato 27 a palazzo D’Amico la collettiva di pittura dal titolo “Luce di Mare”, patrocinata dal Comune di Milazzo e organizzata dall’associazione culturale Milarte, presieduta da Giuseppe Nicosia, vice presidente Mariagrazia Toto. Ad esporre ci sono Battaglia Venuto, Bruy, Di Fina Lupo, Giunta, Ingegneri, Raffa, Toto, Rugolo, Tropea, Amato, Cacciola, Calabrò, Di Giovanni,, Ferrigno, Guerreschi, Merenda, Nicosia, Rosso Stark, Santangelo. Milarte è un’associazione impegnata da anni sul territorio milazzese nell’organizzazione di eventi volti l’utilizzo dell’arte come strumento di sensibilizzazione sociale. A tagliare il nastro è stata Mariagrazia Toto che ha introdotto la mostra e spiegato quale messaggio intenda portare. Presenti l’assessore alla pubblica istruzione e beni culturali Lucia Scolaro e Giulia Sidoti, relatrice della mostra. «”Luce di mare” – ha detto – è rivolta alla necessità di rispettare il mare e riconoscere il grande potere curativo che la sua luce ha sull’anima di ogni essere umano»

