Domani, domenica 20 agosto, torna nella frazione San Pietro il tradizionale memorial di ciclismo intitolato a Nino Crisafulli e giunto alla 21° edizione. Si tratta di una delle corse più antiche di Sicilia. A promuoverla Giuseppe Crisafulli con il supporto dell’Asd Genesi di Venetico presieduta da Paolo Campanella, la collaborazione dell’Asd Bici club Falcone ed il patrocinio del Comune.

Un centinaio i ciclisti in rappresentanza di Sicilia e Calabria che si daranno battaglia sino alla fine sul tracciato di circa 60 Km che si snoda tra le vie Libertà, Rio Rosso e Palmara nella frazione San Pietro entusiasmando il numeroso pubblico presente alla “classica” di agosto. In gara come già accaduto lo scorso anno oltre agli amatori, anche juniores della Federazione italiana ciclisti, assieme alle categorie allievi e esordienti. Il via, scaglionato per categoria sarà dato a partire dalle 15,30.