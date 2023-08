MONFORTE SAN GIORGIO. Pierdavide Carone farà tappa a Monforte San Giorgio domenica prossima 20 agosto in un live molto atteso, grazie all’organizzazione del comitato festeggiamenti San Giorgio Martire che all’importante occasione musicale ha abbinato anche la “Sagra della Pasta ‘Ncasciata alla messinese” che si svolgerà dopo l’esibizione dell’artista pugliese. Classe 1988, Carone si è fatto conoscere dal grande pubblico già nel 2010 essendo tra i protagonisti della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, e poi voluto da Grazia Di Michele e pure premiato dalla critica. Nello stesso anno firma da autore «Per tutte le volte che», brano che porta Valerio Scanu a vincere al teatro Ariston di Sanremo. L’album del debutto è «Una canzone pop»: uscito a marzo 2010, e subito al primo posto nella classifica Fimi: «L’album che mi avrebbe cambiato la vita – ha raccontato Carone – Al suo interno ci sono canzoni come “Di notte” o “La ballata dell’ospedale”, che ancora adesso ai miei concerti risultano tra le più richieste e tra le più cantate». Dopo il disco «Distrattamente» e l’esperienza da autore per Scanu, nel 2012 è lo stesso Carone a salire sul palco del festival con «Nanì», scritta insieme a Lucio Dalla: con direttore d’orchestra lo stesso Dalla, Carone si classifica quinto. Contemporaneamente al festival, esce l’album «Nanì e altri racconti» prodotto da Lucio Dalla, scomparso a dodici giorni dal festival di Sanremo.

