La famiglia di Siracusa era ritornata da una vacanza alle Eolie e stava recuperando l’automobile, una Fiat 500 X parcheggiata nella cortina del porto. Ma dopo avere sistemato i due bambini nei seggiolini (a quanto pare il più piccolo di un anno, il secondo poco più grande) le portiere non si sono più riaperte. Comprensibile la disperazione dei genitori che hanno allertato i vigili del fuoco i quali hanno forzato in sicurezza una portiera e i genitori hanno potuto riabbracciare i piccoli.

I vigili del fuoco di Milazzo hanno salvato due bambini che per un guasto elettrico erano rimasti chiusi dentro l’automobile dei genitori di fronte al terminal degli aliscafi. E’ successo intorno alle 18,30.

Milazzo, vigili del fuoco salvano due bambini rimasti chiusi in automobile. La famiglia ritornava dalle Eolie

