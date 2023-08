In occasione della festività di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, hanno intensificato i controlli sul territorio della cittadina mamertina, meta della c.d. movida estiva. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato oltre 190 persone e più di 110 autovetture, elevando diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, la circolazione con patente scaduta o sospesa, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

MONFORTE SAN GIORGIO. Inoltre, nell’ambito dei controlli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Monforte San Giorgio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ed un’altra per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Altre 14 persone, invece, sono state segnalate alla Prefettura di Messina, quali assuntrici di droghe, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana detenute per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

CONTROLLI AD UN LIDO. Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, i Carabinieri della Stazione di Milazzo, con il supporto tecnico specialistico dei militari del N.A.S. di Catania, nell’ambito dei servizi finalizzati alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori, hanno controllato un lido balneare con annessa attività di ristorazione e, all’esito della verifica, i militari hanno invitato il titolare ad eliminare le inadeguatezze riscontrate nelle procedure in materia di sicurezza alimentare, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa.