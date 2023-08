L’amministrazione comunale, dopo avere incontrato stamattina, la Sis, l’azienda che si è aggiudicata la gara per la gestione dei parcheggi a pagamento ha assunto una decisione importante. Dopo avere riscontrato alcune anomalie, ha infatti ulteriormente verificato che le condizioni attuali non consentono di proseguire il servizio così come previsto.

«Non essendoci la certezza delle caratteristiche essenziali di un servizio ottimale, della salvaguardia dei livelli occupazionali, di una presenza costante su strada e di alcune ulteriori carenze nei servizi da offrire a cittadini e turisti – si legge in un comunicato – il sindaco ha dato atto di indirizzo agli uffici per avviare la procedura di annullamento in autotutela della gara».