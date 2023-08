Il sindaco Pippo Midili ha dato direttiva agli uffici affinché procedano a sospendere con effetti immediato – già da domattina 16 agosto – il servizio della sosta a pagamento che è stato avviato solo venerdì scorso 11 agosto. Alla base della decisione del primo cittadino il rispetto di alcuni adempimenti richiesti dall’Amministrazione alla società aggiudicataria dell’appalto. Da domani quindi la sosta negli stalli blu sarà, per il momento nuovamente libera, nonostante la presenza delle colonnine di pagamento. E ciò sino alla riunione urgente già convocata per giovedì 17 agosto a palazzo dell’Aquila con i rappresentanti della ditta SIS di Perugia.

“Nel firmare le attestazioni per gli ausiliari del traffico – afferma Midili – ho avuto l’amara sorpresa di riscontrare che quanto voluto dall’Amministrazione comunale non ha trovato riscontro nel servizio appena avviato dalla SIS. Avevamo chiesto, come riportato anche nel disciplinare di gara, che il servizio fosse eseguito con 15 ausiliari del traffico con l’applicazione della clausola sociale. Scopro invece che per superficialità il servizio non è stato aggiudicato in questo modo.

Ho potuto inoltre notare che la SIS non ha provveduto a risagomare le strisce blu alcune delle quali assolutamente invisibili e, tra le altre cose, non ha ancora avviato il servizio di pagamento con App. Credo che ci siano quindi motivi sufficienti per sospendere il servizio.

Chi opera a Milazzo – prosegue Midili – lo deve fare seguendo quanto è necessario alla città e questo lo stabilisce chi rappresenta la città. Fermiamo subito un servizio che rischia tra poche settimane di dare origine a problematiche sociali e critiche su lacune che potevano essere colmate per tempo e che invece sono evidenti. Giorno 17 incontrerò per la prima volta i rappresentanti dell’azienda per cercare una soluzione condivisa nell’interesse dei lavoratori e del servizio. Non si dovesse trovare, siamo pronti ad intraprendere altre strade per dare a Milazzo un sevizio stabile, duraturo e coerente con le esigenze dei cittadini e dei turisti”.