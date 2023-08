Alla compagnia teatrale il compito di recitare poesie del 1200. Inizio previsto per le 20 e biglietti acquistabili solo presso il botteghino del Castello già dalle 18.30.

Elemento che sicuramente attrarrà per il suo fascino sarà il falconiere presente al Mastio che spiegherà attraverso una vera e propria lezione le tecniche di volo dei falchi e al contempo tutto quanto riguarda la loro salvaguardia.

Tantissime le attrazioni previste: dal corteo storico messo in scena dalle associazioni “Arcieri Medievali San Marco D’Alunzio”, il fabbro Cannistrà di Milazzo, Sicula Aragonentia di Randazzo, Mercato dei Crociati di Laberna, Il falconiere di Santa Lucia del Mela così come le Antiche Torri e la Compagnia teatrale Borgo Antico.

Ritorna a Milazzo dopo qualche anno di sospensione la manifestazione “ Viaggi Notturni ”, rievocazione del Medioevo al Castello. La sera del 14 agosto, le porte della Cittadella Fortificata si apriranno per accogliere la manifestazione organizzata dalla Compagnia del Castello, col patrocinio del Comune, permettendo poi ai visitatori a ritrovarsi immersi nella cornice medievale, assaporandone usi, costumi e tradizioni.

