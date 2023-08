TINDARI. Approda al teatro antico di Tindari il musical “Camicette Bianche” scritto e diretto da Marco Savatteri, un evento speciale in programma il 17 agosto al Tindari Festival 2023 che quest’anno si intitola Tradizioni.

Lo spettacolo è stato voluto dal direttore artistico del Festival, Tindaro Granata “per la natura corale, emozionante e appassionata dell’opera Camicette Bianche”.

Lo spettacolo racconta le storie e i sogni di tanti emigranti di inizio Novecento e ripercorre una famosa storica tragedia sul lavoro: l’incendio alla Triangle Shirtwaist Company, il più grave incidente industriale nella storia di New York in cui, il 25 marzo 1911, persero la vita in 146: 123 erano donne, molte le immigrate italiane. «Se oggi si può festeggiare il successo di tanti siciliani nel mondo – dice Marco Savatteri – è grazie al coraggio e alla sofferenza di chi ha lasciato l’Isola in cerca di fortuna nel secolo scorso. Ricordare la nostra storia, avere memoria e guardare con occhi attenti le nuove migrazioni che arrivano dal mare: una volta i migranti eravamo noi».

Il Musical racconta di Salvatore Spadaro, un giovane minatore che decide di lasciare la Sicilia per un futuro migliore e la storia vera di Clotilde Terranova per il cui personaggio Savatteri si è ispirato al saggio di Ester Rizzo “Camicette Bianche”. Clotilde è una delle giovani sartine in servizio alla Triangle Shirtwaist Company nel giorno della tragedia. Decide di gettarsi dal decimo piano nel tentativo disperato di sfuggire alle fiamme e il suo corpo venne poi riconosciuto dalla sorella.

Dice Savatteri: “La storia di Clotilde e delle sartine della fabbrica è una storia reale e ancora dolorosa che ho avuto modo di conoscere grazie alla missione di Ester Rizzo infaticabile ricercatrice e scrittrice di un libro presentato in tutta Italia e all’estero.”

Lo spettacolo lega insieme brani della tradizione e del cantautorato italiano adattati in chiave teatrale e pezzi cantati dai primi italo americani riportati alla luce grazie a un lungo lavoro di ricerca. Sul palco, nei ruoli principali: Chiara Peritore (Clotilde Terranova) e Gerlando Chianetta (Salvatore Spadaro), Cristina Mazzaccaro (attrice salernitana) e la speciale partecipazione di Dario Veca. Sul palco oltre 20 performer professionisti di Savatteri Produzioni, tra canti corali, danze mozzafiato, azioni sceniche serrate e dialoghi scanditi da un ritmo sempre crescente.

SINOSSI. Il Musical si apre con il viaggio degli emigranti. Un viaggio che inizia su una nave piena di sogni e speranze. L’occhio si posa su due giovanissimi: Clotilde Terranova, diciannove anni, che in America diventa una “sartina” della fabbrica di camicette bianche e Salvatore Spadaro, un giovane minatore stanco della miseria e della fame. I due sono insieme sulla nave. Giunti ad Ellis Island, superati i controlli e le visite mediche, si separano. Lei si impegnerà per la difesa delle donne in fabbrica e proverà ad integrarsi nel Nuovo Mondo, trovando la morte nel tragico incendio. Lui farà lavori saltuari e alla fine cadrà nella trappola della malavita italoamericana, diventando uno dei ‘picciotti’ della Mano Nera.