Milazzo, aggiudicati i lavori per la realizzazione del campo di Padel a San Pietro

Gli uffici comunali hanno aggiudicato i lavori (importo 150 mila euro) per la realizzazione del campo di Padel in piazza Campanile a San Pietro. Ad eseguirli sarà l’impresa “Fc Bioedil srls” che ha sede a Milazzo che ha applicato il minor prezzo sull’importo dei lavori a base d’asta. Completate le verifiche di rito avverrà la consegna dell’area per l’esecuzione delle opere previste nell’ambito anche di un intervento di riqualificazione della piazza. Oltre al campo di padel infatti il progetto prevede la realizzazione di un moderno Parco inclusivo.

Il progetto – come ha evidenziato l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – è finalizzato alla riqualificazione dell’area con la creazione di aree gioco sicure e inclusive accessibili anche ai bambini disabili, la valorizzazione del verde pubblico e la realizzazione del campo di padel, il primo regolamentato a Milazzo a disposizione degli appassionati di questo sport. L’intervento prevede dunque oltre alla fornitura dei giochi e degli arredi, anche lavori propedeutici alla installazione delle attrezzature ludiche, cordoli di contenimento e nuova pavimentazione in gomma colata antitrauma. Quello di San Pietro sarà il terzo parco inclusivo che l’Amministrazione realizzerà in questo primo triennio di gestione (i precedenti sono quelli di piazza San Papino e piazza Impastato), ma un altro è previsto anche a Santa Marina.