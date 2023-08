IL PROGRAMMA di Sabato 12 agosto 2023 – ORE 21.30 Teatro al castello GALA’ DI CONTAMINAZIONI SPETTACOLARI

CON

– ERNESTO PLANAS ROLDAN (Cuba)

– ANDREA SESTIERI (Italia)

– SAMUEL BARLETTI (Brasile) vincitore italia got talent

– DUO FIRE ACROBATS (Francia)

– NINO NELSON BONELLI (italia)

– DANDY DANNO & DIVA G (italia)

– DUO LUCCHETTINO (LUCA REGINA & TINO FIMIANI – ITALIA /SAN MARINO)

– FRANCESCO DELLA BONA (Italia) IL PROGRAMMA Domenica 13 agosto 2023 – ore 21.30 Marina Garibaldi IMMAGINIFICO BIMBOFEST

con MR MOSTACHO DAL CILE, IL FACHIRO NINO SCAFFIDI, SALVATORE ROSSO ED I SUOI CANI, IL VENTRILOQUO SAMUEL, CRAZY TOONS ( CARTOON COVER BAND) dedicato a tutti i bambini

Prevista anche una sezione tutta dedicata ai bambini che si svolgerà, invece, in Marina Garibaldi domenica 13 agosto con artisti di strada, musica e attrazioni per far sognare ad occhi aperti. Un evento inserito nel programma Milazzo estate 2023 “Che bella storia!, ,promosso dal sindaco Giuseppe Midili. Info 334 8979518