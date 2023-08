Presente all’evento la giocatrice Beatrice Stroscio, classe 2001, l’esterna siciliana è reduce da una gran stagione in maglia PFU: al suo terzo anno tra le nostre fila, Stroscio ha notevolmente migliorato il suo contributo, dimostrando una crescita continua che le ha permesso di arrivare ai 14 punti di media realizzati nell’ultimo campionato, confermandosi come una delle migliori realizzatrici di tutta la Serie A2.

Al via da domani 12 agosto inizia il torneo in notturna “24 ore Basket – San Filippo del Mela”, organizzato dalla Pro Loco San Filippo del Mela. Si giocherà a piazza Fulci, nel campo di basket “Together, il primo campo artistico della Sicilia realizzato dall’artista Andrea Sposari con un progetto di democrazia partecipata di qualche anno fa. L’evento è patrocinato dal Comune di San Filippo del Mela , con l’assessore allo sport Carmelo Fiorello e con il sostegno di tutta l’amministrazione Comunale . L’iscrizione è gratuita.

San Filippo del Mela, al via domani la 24 ore di Basket

