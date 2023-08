Torna oggi, domani e domenica l’isola pedonale, così come previsto nella sperimentazione varata questa estate dall’Amministrazione comunale. Dalle 21 a mezzanotte e trenta, il centro cittadino sarà chiuso e raggiungibile con un servizio di bus navetta che partirà dalla riviera di Ponente e da piazza 25 Aprile, dalle 20.30 concludendosi all’1,30 con ultima partenza all’1,00.

La prima corsa delle due linee raggiungerà anche le fermate di Capo Milazzo (Piazza Croce e Piazza S. Antonio). Ecco il dettaglio del percorso della “navetta”.

Linea Ponente: Partenza dall’area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fermate nell’ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Garibaldi, via Cristoforo Colombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenz), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”.

Linea Levante: Partenza Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mille, piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.

Anche l’ultima corsa delle due linee raggiungerà anche le fermate di Capo Milazzo (Piazza Croce e Piazza S. Antonio).

Accogliendo quanto emerso nella riunione dei giorni scorsi con i commercianti, l’Amministrazione ha rafforzato l’attività informativa con la realizzazione di una locandina dal titolo “Vi aspettiAmo in Centro” che oltre a delimitare l’area pedonale e indicare i due punti di partenza delle navette, fornisce precise indicazioni per coloro che volessero raggiungere a piedi la zona interdetta al traffico, con una distanza che dai vari punti della riviera di Ponente dista tra i 350 metri (area Tiro a Segno), ai 550 metri (area mercato). Per chi volesse raggiungere la Marina Garibaldi da piazza San Papino la distanza è di 450 metri.

La locandina, oltre ad essere diffusa sui social, sarà collocata nei punti di interesse della città, unitamente alla segnaletica di chiusura alle auto del centro e messa a disposizione delle attività commerciali per coinvolgere più persone possibili.

L’Amministrazione ha anche raccomandato ai cittadini di non lasciare l’auto all’interno dell’isola pedonale per evitare il fastidioso ma inevitabile intervento del carro attrezzi.