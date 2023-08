Al MuMa, all’interno del Castello di Milazzo, si è svolto il tradizionale passaggio di campana del Rotaract Club Milazzo tra la Presidente uscente, Ilenia Ficili, e la Presidente entrante, Laura La Malfa. Il nuovo direttivo è così composto: Roberto Castellaneta (Vice-Presidente), Ilenia Ficili ed Enea Miraglia (Segretari), Anna Zumbo (Tesoriere), Anna Lisa Bonarrigo e Claudia Pensabene (Prefetti), Salvatore Scaglione (Consigliere).

Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato il Segretario Distrettuale Rotaract 2110, Gaetano Brunetti Baldi, il Presidente del Rotary Club Milazzo, Attilio Andriolo, e il Direttore del MuMa, Carmelo Isgrò, ha avuto inizio la fase conclusiva del progetto Musee, portato avanti dal Rotaract Milazzo nell’anno sociale appena terminato.

Il sodalizio, infatti, ha avuto modo di donare al MuMa un quadro realizzato dall’artista Beatrice Manganiello che arricchirà l’esposizione del museo, a cui il Rotaract Milazzo è in fase di consegnare pedane per l’accesso ai soggetti con disabilità e pannelli informativi in braille.

L’occasione ha consentito, inoltre, alla Presidente uscente di tracciare un bilancio dell’anno sociale 2022/23, durante il quale i giovani componenti del Club sono stati impegnati in una serie di attività a sostegno degli ospiti della casa-famiglia di Olivarella (progetto “Lo Scrigno dei sogni”) e, per l’appunto, a favore dell’abbattimento di ogni forma di barriera per gli utenti diversamente abili del MuMa (progetto “Musee”). Tra le attività dell’anno è stata particolarmente segnalata la III edizione del Premio letterario in favore della prof.sssa Pavone, al quale hanno partecipato più di 150 studenti milazzesi, confrontandosi sul tema della libertà.

Laura La Malfa, ha delineato gli obiettivi di servizio del Club per l’anno sociale 2023/24, tra i quali spiccano il sostegno per l’acquisto e l’addestramento di un cane guida, nonché la sensibilizzazione ambientale tramite la realizzazione di una serie di iniziative rivolte sia alle comunità studentesche che a tutta la cittadinanza. La Presidente, inoltre, ha anche comunicato l’ingresso del nuovo socio, Domenico Cautela.