“La seconda accoglienza – spiega l’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri ­ è assicurata mediante progetti di assistenza alla persona e di integrazione nel territorio che vengono attivati dagli enti locali aderenti al sistema di accoglienza e integrazione (Sai). È finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e prevede progetti individuali, al fine di consentire il raggiungimento di indipendenza lavorativa, sociale, culturale. La permanenza nelle strutture di seconda accoglienza è garantita fino al compimento della maggiore età”.

Milazzo è il primo comune della provincia di Messina ad avere sul proprio territorio una comunità per la seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati, con iscrizione all’albo della regione Sicilia. Il dirigente del 6° settore “Politiche sociali” Domenico Lombardo ha firmato una convenzione con il rappresentante legale della cooperativa sociale “l’Edera” ed ente gestore della comunità’ “l’Oasi del fanciullo”, Alessandro Lo Presti.

A Milazzo una comunità di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati

