E’ polemica sulla ripartenza dei parcheggi a pagamento. Nonostante il pagamento degli stalli blu dovrebbero partire venerdì 11 agosto, i totem installati sul territorio di Milazzo dalla Sis, la ditta di Perugia che si è aggiudicata la gara triennale, consentono di pagare ugualmente il ticket.

Fino a qualche giorno fa sul display compariva la scritta “Fuori servizio”, ma da ieri, 8 agosto, data in cui secondo quanto comunicato precedentemente dall’amministrazione Midili doveva ripartire la sosta a pagamento, il sistema avrebbe cominciato ad accettare il pagamento. Prima appare una foto del castello di Milazzo, poi chiede l’inserimento della targa del veicolo e l’inserimento delle monete. A pagare non solo cittadini ma anche turisti.

Eppure ieri sera, solo dopo che Oggi Milazzo aveva chiesto informazioni sulla mancata partenza grazie alla segnalazione di alcuni lettori, il Comune in tarda serata ha ammesso e ufficializzato il rinvio della ripartenza a venerdì. Tra l’altro, secondo il capitolato, i primi 15 minuti dovrebbero essere gratuiti con l’emissione di un ticket per una “sosta di cortesia” per un veloce caffè o commissione. Ancora oggi non si conosce nemmeno l’app che sostituirà Easy Park per il pagamento digitale.