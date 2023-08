Entro venerdì 11 agosto riprenderà il servizio della sosta a pagamento in città. Inizialmente era stata fissata la data di oggi – 8 agosto – ma la necessità di completare alcune procedure organizzative, ha determinato il rinvio di tre giorni.

La decisione a conclusione di una riunione tenutasi a palazzo dell’Aquila tra il dirigente comunale Domenico Lombardo, il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari ed il rappresentante della società Sis (Segnaletica industriale stradale) di Perugia, aggiudicataria dell’appalto.

A breve la stessa società comunicherà anche l’App da utilizzare per il pagamento digitale in sostituzione di Easy park.

