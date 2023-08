Torna fruibile e in sicurezza l’area “B” del cimitero comunale che per quasi due anni è rimasta chiusa a seguito dell’improvviso cedimento del sovrastante muro di contenimento. I familiari dei defunti di quella zona dunque possono tornare a raggiungere le tombe per portare i fiori ai loro cari.

La ditta “Peloritana Appalti” ha ricostruito le parti che nel 2021 all’improvviso erano crollate e sta procedendo al completamento degli ultimi lavori. Un intervento da quasi un milione di euro finanziato dalla Regione – assessorato alle Infrastrutture – con i fondi di sviluppo e coesione.

“Siamo arrivati al traguardo dopo essere partiti praticamente da zero – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo -. In questa ala del cimitero c’erano carenze strutturali significative e solo la buona sorte ha voluto che nel cedimento e crollo della zona B non ci siano state vittime. Abbiamo dovuto ricostruire tutto nel rispetto delle tombe esistenti ed evitando di causare ulteriori danni. Tempi lunghi ma necessari per fare tutto quello che mancava e che non era mai stato fatto. Ora anche quell’area del cimitero è totalmente fruibile e sicura”.



APRONO I BAGNI. L’assessore ha poi comunicato la sistemazione e la riapertura, mai avvenuta in passato, dei bagni e il concreto avvio dei lavori per la realizzazione di altre 6 edicole prefabbricate, ciascuna da 20 loculi, da collocare all’interno del gran camposanto. Ulteriori 120 posti per una spesa di circa 250 mila euro.

“Un modo per dire basta agli interventi tampone che si rendevano urgenti per fronteggiare l’emergenza loculi che in passato spesso non consentiva l’immediata sepoltura delle salme lasciate per diverso tempo nella camera mortuaria del cimitero. Dopo la realizzazione di 150 loculi, pochi mesi dopo l’insediamento, la giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo redatto in sinergia dall’ufficio Lavori Pubblici con il servizio cimiteriale”.