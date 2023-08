L’associazione “Amici Di Marco” presieduta da Antonino Salmeri ha promosso il 18 e il 19 agosto il VII Memorial “Marco Salmeri” per ricordare il giovane calciatore milazzese morto in un incidente stradale nell’aprile del 2014.

L’iniziativa sarà preceduta da una conferenza stampa a palazzo D’Amico alle 12 di giorno 18 alla quale parteciperanno il sindaco Pippo Midili, l’assessore allo Sport Antonio Nicosia, l’attore Gianfranco Jannuzzo con la moglie Ombretta Cantarelli (madrina del VII Memorial Marco Salmeri), che darà il calcio d’inizio del triangolare presso lo Stadio Marco Salmeri) l’attrice, regista e scrittrice calabrese, Angelica Artemisia Pedatella, il preparatore dei Portieri Vincenzo Di Palma.

La conferenza sarà coordinata dal giornalista Salvino Cavallaro.

Alle ore 17 presso lo Stadio Marco Salmeri, con ingresso gratuito, inizierà il triangolare di calcio tra le squadre del Milazzo, del Castelbuono e della Messana 1966.

Un intrattenimento musicale che farà da cornice all’evento sportivo. Lo spettacolo che sarà condotto dal collaboratore di A.M. Francesco Anania, si avvarrà, tra l’altro, della partecipazione del sassofonista Nat Minutoli, del cantante Davide Patti, del Fisarmonicista Luca Sindoni, delle ballerine di Danzanima di Venusia Grillo, del cantante Antonio Cannistrà.

LO SPETTACOLO. Il 19 agosto alle 21, invece, al Castello, l’attore Gianfranco Jannuzzo si esibirà per beneficienza in – “Una Serata per Marco” – con il suo conosciutissimo “Recital”, (costo biglietto 10 euro).