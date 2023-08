Isola pedonale a Milazzo, Pippo Midili come Beppe Grillo: l’incontro con i commercianti in diretta social

Isola pedonale a Milazzo, Pippo Midili come Beppe Grillo: l’incontro con i commercianti in diretta social

Pippo Midili come Beppe Grillo. Il sindaco Pippo Midili ha acconsentito a incontrare i commercianti per discutere della contestata isola pedonale nel centro cittadino e di eventuali accorgimenti per renderla più “viva” ma – si legge in una nota del comune – la riunione sarà trasmessa in diretta social sulla pagina “Città di Milazzo”. Una pratica che ricorda quella degli esordi del Movimento 5 Stelle quando per rendere trasparente gli accordi con i partiti politici si trasmetteva il tutto sui social. Memorabile la consultazione tra Grillo e Matteo Renzi.

Midili è molto social e – visto l’argomento molto popolare – evidentemente preferisce avere un rapporto “senza filtri” con i cittadini/elettori favorito da una indiscussa dialettica ma, ancor di più, da una sostanziosa community di supporter che in maniera compatta lo sostiene ad ogni diretta con commenti di giubilo, stigmatizzando con veemenza eventuali commenti di dissenso.

L’incontro con il sindaco e l’assessore Maurizio Capone, sollecitato da una trentina di commercianti, si terrà mercoledì 9 agosto alle ore 10 nell’aula consiliare. Potranno partecipare gli esercenti e tutti i rappresentanti regolarmente iscritti alla camera di commercio con regolare partita Iva.

L’argomento è molto sentito e si prevede “caldo”. L’isola pedonale istituita nei fine settimana estivi (dal venerdì alla domenica) a partire dalle ore 21 è stato oggetto di contestazioni, dibattiti e reazioni controverse sulla reale riuscita da parte di semplici cittadini e politici. Tranne il sabato, giornata in cui in ogni caso il centro è regolarmente popolato, negli altri giorni i commercianti hanno contestato un calo di presenze anche per lo spauracchio del carroattrezzi che ogni sera preleva numerosi mezzi.