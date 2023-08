Giovedì 10 Agosto, alle 19, a Villa Vaccarino verrà presentato la guida “MILAZZO da Piazza Roma… a Piazza Roma” di Alfredo Zappia, edito dalla Lombardo edizioni. L’evento è patrocinato dal Comune di Milazzo e organizzato dalla casa editrice milazzese. Interverranno il sindaco Pippo Midili, l’assessore ai beni culturali, Lucia Scolaro, l’autore Alfredo Zappia, la curatrice del libro Elvira Resta, l’editore Antonio Lombardo e Marco Falletta – Direttore Eolian Milazzo Hotel.

La guida – come spiegato da Zappia – nasce per dare compiutezza ad una vita dedicata alla promozione turistica di Milazzo e consapevolmente in un momento in cui le applicazioni multimediali a scopo turistico sono diffusissime ed hanno come fine anche quello di completare, di arricchire, le guide cartacee tradizionali. Si sviluppa con un percorso di visita a tappe da effettuarsi a piedi, per gli amanti delle camminate, in bicicletta o la più classica auto o moto.

Ogni tragitto è corredato da un QRCode collegato a Google Maps che consente di vedere nell’immediatezza il percorso da effettuare, quali i tempi di percorrenza e, contestualmente, indicare nel territorio luoghi diversi di ristoro e vari servizi che si fondono perfettamente con le informazioni esaustive relative sia ai luoghi del centro cittadino che del Capo di Milazzo facilitandone la visita.