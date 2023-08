Milazzo conferma il trend positivo relativo alla raccolta differenziata e nel mese di luglio raggiunge la percentuale del 72 per cento, quota che rappresenta sicuramente un risultato impensabile soltanto qualche anno addietro e che consente a Milazzo di assestarsi ormai tra i Comuni virtuosi.

Questo il dettaglio del materiale smaltito nel mese di luglio: carta e cartone (145.640 Kg), plastica 103.980), vetro (137.100), umido (479.100), ingombranti (20160), rifiuti indifferenziati (387.320). A questi devono aggiungersi gli oli esausti e gli indumenti che vengono smaltiti in appositi contenitori e che aiutano a far salire la percentuale. Soddisfatto il sindaco Pippo Midili.

“C’è ancora tanto da fare per non vanificare i risultati sin qui ottenuti – ha detto il sindaco Midili –, anche perché ci sono tante persone che non accettano di fare la differenziata e sono pronti a trasformarsi in “zozzoni” gettando i sacchetti ovunque”.

DIETRO LE QUINTE. La redazione riceve segnalazioni sullo stato dei cassonetti che dovrebbero accogliere l’abbigliamento usato. Sempre più spesso diventano angoli in cui i cittadini meno virtuosi lasciano anche altri tipi di rifiuti, oppure, si limitano ad accostare i sacchetti senza fare la “fatica” di conferirli all’interno. Situazione che deturpa zone turistiche e centrali come Piazza San Papino o Sacro Cuore, alle spalle de porto.