Da lunedì 7 agosto a giovedì 10 agosto, il Castello di Milazzo sarà aperto al pubblico solo nelle ore mattutine, dalle 9 alle 13,30 per consentire, come avviene per tutti gli spettacoli estivi, l’allestimento delle scenografie della manifestazione “Mish Mash”.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin